«Спасибо за любовь и веру в нас». Бойкова и Козловский поблагодарили за поддержку
13:16
Чемпионы Европы в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский в Instagram после победы на «Гран-при Франции» написали пост благодарности фанатам и тренерам.
«Спасибо всем за поддержку, любовь и веру в нас! Мы благодарны за хороший шаг вперед. Спасибо Артему Минчуку, Николаю Морошкину и Тамаре Николаевне за подготовку.P.S. Фото с ушками я не дождалась», — написала Бойкова
Пара победила на этапе «Гран-при» во Франции. По сумме выступлений они набрали 216,96 балла.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю