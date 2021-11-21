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«Спасибо за любовь и веру в нас». Бойкова и Козловский поблагодарили за поддержку

13:16
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Чемпионы Европы в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский в Instagram после победы на «Гран-при Франции» написали пост благодарности фанатам и тренерам.

«Спасибо всем за поддержку, любовь и веру в нас! Мы благодарны за хороший шаг вперед. Спасибо Артему Минчуку, Николаю Морошкину и Тамаре Николаевне за подготовку.P.S. Фото с ушками я не дождалась», — написала Бойкова

Пара победила на этапе «Гран-при» во Франции. По сумме выступлений они набрали 216,96 балла.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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