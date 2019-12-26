Фигурное катание
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание

Тарасова — о неудачном прокате Воронова на чемпионате России: «Сами все отдают молодым»

11:19
Теги:

Самый возрастной неудачник мужского турнира чемпионата России 32-летний Сергей Воронов неудачно исполнил короткую программу в Красноярске.

Воронов исполнил стартовым элементом программы каскад «четверной тулуп-двойной тулуп», чисто сделал тройной лутц, но затем допустил серьезную ошибку на тройном акселе и в итоге потерял более 5 баллов. За свой прокат он получил 79,61 балла.

— Сами все отдают, — подвела итог его выступлению в своем комментарии Татьяна Тарасова.

Произвольную программу на турнире мужчины представят 27 декабря в 12.15 по московскому времени.

Фигурное катание: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир