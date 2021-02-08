Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в беседе с «СЭ» поделилась впечатлениями от командного турнира на Кубке Первого канала в Москве.

«Турнир оставил очень хорошее впечатление. Все ребята меня удивили. Отметила бы Федерацию фигурного катания вместе с Первым каналом. Они сделали такую потрясающую передачу. Великолепные соревнования, которые, на мой взгляд, по рейтингу обогнали Олимпийские игры. В таких соревнованиях не принципиально, кто победит. Такие мероприятие делаются для того, чтобы показать характер спортсменов, их радость, умение дружить. А результат тут отходит на второй план» — сказала Тарасова «СЭ»

Вчера, 7 февраля, завершился Кубок Первого канала. Победу в турнире одержала команда «Красная машина» под руководством Алины Загитовой, набрав в общей сложности 2634,95 балла.

(Владимир Пушкарев)