Кубок Первого канала: только спортивные итоги. Как Валиева разорвала соперниц

Тройной аксель Камилы, подвиг Кондратюка, рекорды в танцах и парах.

Кубок Первого канала. Женщины. 1. Камила Валиева (Красная машина) — 269,44. 2. Анна Щербакова (Красная машина) — 251,95. 3. Александра Трусова (Время первых) — 241,19. 4. Дарья Усачева (Красная машина) — 235,88. 5. Елизавета Туктамышева (Время первых) — 220,79. 6. Майя Хромых (Время первых) — 211,80. Красная машина — Время первых — 757,27:673,78

Мужчины. 1. Михаил Коляда (Время первых) — 195,02. 2. Марк Кондратюк (Время первых) — 293,12. 3. Макар Игнатов (Красная машина) — 276,24. 4. Дмитрий Алиев (Красная машина) — 267,28. 5. Андрей Мозалев (Красная машина) — 252,95. 6. Александр Самарин (Время первых) — 244,11. Красная машина — Время первых — 796,47:837,67

Пары. 1. Евгения Тарасова / Владимир Морозов (Красная машина) — 242,06. 2. Анастасия Мишина / Александр Галлямов (Время первых) — 236,54. 3. Александра Бойкова / Дмитрий Козловский (Время первых) — 228,90. 4. Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин (Красная машина) — 219,31. Красная машина — Время первых — 461,37:465,44

Танцы. 1. Александра Степанова / Иван Букин (Время первых) — 224,95. 2. Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро (Красная машина) — 213,81. 3. Анастасия Скопцова / Кирилл Алешин (Время первых) — 204,76. 4. Аннабель Морозова / Андрей Багин (Красная машина) — 203,81. 5. Елизавета Худайбердиева / Егор Базин (Красная машина) — 202,22. 6. Софья Шевченко / Игорь Еременко (Время первых) — 199,61. Красная машина — Время первых — 619,84:629,32

Итог. Красная машина — Время первых — 2634,95:2606,21

К Кубку Первого канала можно относиться по-разному, воспринимать его просто как шоу или праздник фигурного катания. Но все же хочется вспомнить слова гендиректора ФФККР Александра Когана из пресс-релиза к соревнованиям, которые отражают главную цель турнира: обеспечить ведущих спортсменов соревновательной практикой в предолимпийский сезон. Исходя из этого, подведем спортивные итоги турнира. Здесь не будет ни слова о противостоянии Загитовой и Медведевой — только важные достижения наших спортсменов в стенах «Мегаспорта».

Тройной аксель Валиевой

Тот элемент, которого Камиле не хватало для полного совершенства. Теперь фигуристка, которая воспринимается главной фавориткой предстоящих игр в Пекине, может уже в короткой программе солидно оторваться от соперниц. Примечательно, что Камила исполнила тройной аксель не только в короткой программе, но и в произвольной. До этого у спортсменки было две попытки — на этапе Кубка и на чемпионате России. И только третья оказала удачной. В итоге — сумасшедшие 90,25 балла за короткую программу (мировой рекорд принадлежит Алене Косторной — 85,45) и 179,19 за произвольную (рекорд — 166,62, установленный Александрой Трусовой).

Да, баллы получены на внутренних соревнованиях, но с таким контентом Камила и на международном уровне будет получать высокие оценки. Просто потому, что она такая одна. Лишь три фигуристки в мире исполняли четверные прыжки и тройной аксель в произвольной программе. Две из них — 13-летние россиянки Софья Акатьева и Софья Самоделкина. В Пекин эти спортсменки не попадают по возрасту. А первая в мире исполнительница тройного акселя и четверного прыжка в произвольной, американка Алиса Лью, на данный момент растеряла все свои козыри.

Поэтому стоит принять во внимание эти подвиги 14-летней Валиевой на этих соревнованиях-шоу. Фигуристка набирается соревновательного опыта среди взрослых — и это лишь придаст ей уверенности. А также привыкает исполнять сумасшедший контент, с которым можно уверенно претендовать на олимпийское золото.

Триумфатор Кондратюк

Он довел до слез Евгению Медведеву и победил всех в мужской одиночке. Даже суперкомпонентный Коляда не сумел его обойти: три четверных — тулуп и два сальхова, один из которых в каскаде, — просто не оставили шансов соперникам в произвольной программе. Зал взорвался овациями после проката 17-летнего парня, которого еще месяц назад практически никто не знал.

Скромный художник из Подольска внезапно ворвался в элиту мужского одиночного катания после бронзовой медали на чемпионате России. А до этого Марк лишь рисовал картины и участвовал в выставках, в фигурном катании успехов было не так много — пара побед на турнирах в Турции и Белоруссии. На этапе Кубка России в этом сезоне в короткой программе он не сумел набрать даже 80 баллов. И вообще всю карьеру отличался нестабильным катанием.

Заниматься Кондратюк начал в возрасте двух с половиной лет. Его первым тренером была Людмила Сапронова. В 2013 году фигурист попал в группу Светланы Соколовской. В тени Александра Самарина, который активно разучивает четверные прыжки, выделиться было трудно. Но Марку удалось — даже несмотря на то, что Самарин на Кубке Первого канала впервые на соревнованиях приземлил четверной риттбергер.

Для Кондратюка этот турнир был отличным шансом показать себя, и это ему удалось. Теперь третий номер сборной вполне может претендовать на поездку на чемпионат мира. И вполне заслуженно.

Четверной сальхов Коляды

И пусть Михаил выступил в произвольной программе, мягко говоря, не очень. Были совершенно непонятные степ-ауты на тройном акселе и тройном риттбергере, да и вообще прокат получился каким-то нервным. Но стоит отметить здесь один элемент, который заслуживает внимания, — четверной сальхов. И пусть Коляда допустил ошибку при приземлении — важен сам факт.

Его квад-тулупы выглядят настолько заученными, что нет никаких сомнений — теперь Михаил их сделает. Но даже прекрасная постановка, высокие компоненты и эстетическое удовольствие от программ Коляды не могут приблизить его к уровню Натана Чена, с которым россиянину придется конкурировать на чемпионате мира. А вот сальхов — вполне.

Вообще этот элемент для Коляды не новый — он его исполнял и в 2017 году, и в 2018-м, и один раз в 2019-м. Правда, практически все попытки были неудачными. Но отметим, что после перехода в группу Алексея Мишина Михаил еще ни разу не упал в прокатах. А раньше падения были его черной меткой.

Все это дает надежду на то, что под руководством Профессора внезапно вернувшийся сальхов станет стабильным. А к нему добавится и столь долгожданный квад-лутц. И кто знает, что там будет с контентом у Чена...

Неофициальные рекорды спортивных пар

В соревнованиях спортивных пар тоже было на что посмотреть. Сразу два дуэта сумели превзойти мировой рекорд: Евгения Тарасова/Владимир Морозов в произвольной программе набрали 158,45 балла и Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 156,30. Наивысшие баллы набирали китайцы Вэньцзинь Суй и Цун Хань — 155,05.

И пусть у Тарасовой и Морозова не все было идеально. Но Мишина и Галлямов откатали просто шикарно — ни единого срыва у пары, которая до перехода к Тамаре Москвиной отличалась нестабильным катанием.

И пусть эти результаты не будут зафиксированы — для наших спортсменов они должны стать мотивацией. Все-таки плотность в парном катании сейчас довольно высокая, а еще есть Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, действующие чемпионы Европы, и Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, исполняющие в своих программах флип, единственные в мире.

Пока Синицина и Кацалапов продолжают восстанавливаться после травм и болезней, Александра Степанова и Иван Букин уверенно держатся в статусе первой танцевальной пары страны. Действующие чемпионы России исполнили оба танца без срывов. А за ритм-танец дуэт получил космические 90,75 балла. Эта оценка превысила мировой рекорд французской пары Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон — 90,03.

За произвольный танец Степанова и Букин получили 134,20 балла — наивысшая оценка в их карьере. Пара находится в отличной форме, держит планку и достойно справляется с ролью лидирующей пары. В отсутствие Пападакис и Сизерона (французы пропустят чемпионат мира в Швеции. — Прим. «СЭ») такими темпами пара сможет не просто претендовать на медали на чемпионате мира, но и побороться за золото.

Понятно, что есть фактор домашнего судейства и так далее, но для самих фигуристов это опыт. Тем более Степанову и Букина никогда не баловали оценками. Все мы помним, как в финале «Гран-при» партнерше снизили уровень за дорожку шагов, на что Татьяна Тарасова открыто возмущалась в эфире: «Если этой паре поставят оценки выше, то все понимают, что они будут побеждать. Это нечестно. Степановой занизили уровень за дорожку? Она сделала все чисто!»