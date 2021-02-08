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Победа Загитовой над Медведевой, космос Валиевой, подвиг Кондратюка. Итоги Кубка Первого канала — в Live «СЭ»

12:10
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В понедельник, 8 февраля, Дмитрий Кузнецов, Анастасия Рацкевич и Рустам Имамов на YouTube канале «СЭ» обсудят итоги командного турнира. Начало — 14:00.

Главные темы эфира:

— Командный турнир в Москве: почему Загитова победила Медведеву?

— Впечатления о Кубке Первого канала: это шоу или соревнования?

— Космос от Камилы Валиевой: ее уже сейчас можно отправить на Олимпиаду?

— Подвиг Марка Кондратюка: слезы Медведевой и другие сюрпризы от мужской одиночки

— Рекорды в танцах и парном катании: это пойдёт на пользу спортсменам?

Присоединяйтесь!

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