Победа Загитовой над Медведевой, космос Валиевой, подвиг Кондратюка. Итоги Кубка Первого канала — в Live «СЭ»
12:10
В понедельник, 8 февраля, Дмитрий Кузнецов, Анастасия Рацкевич и Рустам Имамов на YouTube канале «СЭ» обсудят итоги командного турнира. Начало — 14:00.
Главные темы эфира:
— Командный турнир в Москве: почему Загитова победила Медведеву?
— Впечатления о Кубке Первого канала: это шоу или соревнования?
— Космос от Камилы Валиевой: ее уже сейчас можно отправить на Олимпиаду?
— Подвиг Марка Кондратюка: слезы Медведевой и другие сюрпризы от мужской одиночки
— Рекорды в танцах и парном катании: это пойдёт на пользу спортсменам?
Присоединяйтесь!
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