Тарасова о том, что Дэвис и Смолкин могут сменить гражданство: «Не надо запрещать людям жить так, как они хотят»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» отреагировала на новость о том, что российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин могут сменить спортивное гражданство.

«А много выступали за нашу страну? Я не осуждаю! Правильно ли поступила федерация? Конечно! Не надо запрещать людям жить так, как они хотят», — сказала Тарасова «СЭ».

Дэвис и Смолкин выступают в паре с 2018 года. В сезоне-2020/21 они выиграли Кубок России среди юниоров, а в феврале 2022 года стали 14-ми на Олимпиаде в Пекине (Китай).

В сезоне-2022/23 20-летняя Дэвис и 23-летний Смолкин пропустили все внутрироссийские старты и тренировались в США.

По информации «СЭ», фигуристы близки к смене спортивного гражданства, предполагается, что они могут начать выступать за Грузию.