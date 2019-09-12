Тарасова назвала Тутберидзе лучшим тренером в мире

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась по поводу графика олимпийской чемпионки Алины Загитовой. По ее мнению, тренеру фигуристки, Этери Тутберидзе виднее, куда Алину отправлять и куда не отправлять.

— Вы знаете, у Алины есть профессиональный тренер, лучший тренер в мире сейчас по результатам, — приводит «РИА Новости» слова Тарасовой. — Ей лучше видно, чем вам или мне, так зачем же мы будем влезать в это, мне кажется, что это бестактно. Этери Тутберидзе — выдающийся тренер, который знает, куда Алину отправлять и куда не отправлять. Форму надо иметь к чемпионату России, чемпионату Европы и чемпионату мира.

Первым турниром Загитовой в этом сезоне станет коммерческий предсезонный турнир Japan Open, который пройдет 5 октября.