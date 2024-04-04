Тарасова назвала фигурное катание любимым видом спорта россиян

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что фигурное катание является любимым видом спорта россиян.

Она отреагировала на снижение числа людей, которые занимаются фигурным катанием в России.

«Вы знаете, что у нас в стране происходит? Это распространяется на все. Мы не волнуемся, у нас все будет хорошо, это любимый вид спорта нашего народа», — цитирует Тарасову ТАСС.

Ранее сообщалось, что в 2023 году число людей, занимающихся фигурным катанием, снизилось в России на 375 тысяч человек — с 622 тысяч до 247.

Самым массовым видом спорта в России остался футбол.