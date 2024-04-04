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Сегодня, 21:47

Тарасова назвала фигурное катание любимым видом спорта россиян

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Татьяна Тарасова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что фигурное катание является любимым видом спорта россиян.

Она отреагировала на снижение числа людей, которые занимаются фигурным катанием в России.

«Вы знаете, что у нас в стране происходит? Это распространяется на все. Мы не волнуемся, у нас все будет хорошо, это любимый вид спорта нашего народа», — цитирует Тарасову ТАСС.

Ранее сообщалось, что в 2023 году число людей, занимающихся фигурным катанием, снизилось в России на 375 тысяч человек — с 622 тысяч до 247.

Самым массовым видом спорта в России остался футбол.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Татьяна Тарасова
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