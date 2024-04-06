Щербакова и Гончаров перейдут во взрослые соревнования

Фигуристы Анна Щербакова и Егор Гончаров, выступающие в танцах на льду, со следующего сезона перейдут во взрослые соревнования.

«После соревнований вместе с тренерами долго обсуждали — переходить или нет. Взвесили все плюсы и минусы и решили, что пора отправляться в мастера», — цитирует ТАСС Щербакову.

Щербакова и Гончаров — победители прошлогоднего юниорского первенства России. В прошедшем сезоне они заняли 3-е место. Также дуэт выиграл финал юниорского Гран-при России 2024 года.