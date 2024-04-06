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Сегодня, 01:39

Щербакова и Гончаров перейдут во взрослые соревнования

Евгений Козинов
Корреспондент
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Фигуристы Анна Щербакова и Егор Гончаров, выступающие в танцах на льду, со следующего сезона перейдут во взрослые соревнования.

«После соревнований вместе с тренерами долго обсуждали — переходить или нет. Взвесили все плюсы и минусы и решили, что пора отправляться в мастера», — цитирует ТАСС Щербакову.

Щербакова и Гончаров — победители прошлогоднего юниорского первенства России. В прошедшем сезоне они заняли 3-е место. Также дуэт выиграл финал юниорского Гран-при России 2024 года.

Источник: https://tass.ru/sport/20458093
Фигурное катание
Анна Щербакова / Егор Гончаров
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