Щербакова и Гончаров перейдут во взрослые соревнования
Фигуристы Анна Щербакова и Егор Гончаров, выступающие в танцах на льду, со следующего сезона перейдут во взрослые соревнования.
«После соревнований вместе с тренерами долго обсуждали — переходить или нет. Взвесили все плюсы и минусы и решили, что пора отправляться в мастера», — цитирует ТАСС Щербакову.
Щербакова и Гончаров — победители прошлогоднего юниорского первенства России. В прошедшем сезоне они заняли 3-е место. Также дуэт выиграл финал юниорского Гран-при России 2024 года.
Источник: https://tass.ru/sport/20458093
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