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Сегодня, 19:07

Число занимающихся фигурным катанием в России в 2023 году снизилось на 375 тысяч человек

Виктория Кравченко
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В отчете Министерства спорта России по показателям развития физической культуры и спорта в 2023 году сообщается, что количество людей, занимающихся фигурным катанием в России, снизилось на 375 тысяч человек в прошлом году.

В 2022 году фигурным катанием занимались 622 тыс. человек, в 2023-м число сократилось до 247 тыс. — на 60,3 процента.

Общее количество занимающихся спортом россиян в 2023 году выросло на 5,9 миллиона человек по сравнению с 2022 годом.

Самым массовым видом спорта все еще остается футбол. В 2023 году им занимались 3,408 миллиона человек.

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