Щербакова рассказала, что чувствовала после завоевания золота на Олимпиаде
Российская фигуристка Анна Щербакова рассказала о своих ощущениях от победы на Олимпиаде. Она призналась, что завоевав золото, она почувствовала опустошение, добавив, что долго восстанавливалась и не понимала, что происходит.
«Я столкнулась с обратной историей — выиграв, ловишь какое-то опустошение. Настолько ты все свои ресурсы потратил, что вот уже нет сил ни порадоваться, ни погрустить, ни пережить какие-то эмоции., — призналась Щербакова в интервью YouTube-каналу «Золотое яблоко».
Щербакова тренируется под руководством Тутберидзе с ноября 2013 года. Она является олимпийской чемпионкой 2022 года в одиночном катании, чемпионкой мира (2021) и Европы (2022), победительницей командного чемпионата мира (2021) и трехкратной чемпионкой России (2019, 2020, 2021).