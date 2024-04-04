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Сегодня, 21:35

Щербакова рассказала, что чувствовала после завоевания золота на Олимпиаде

Виктория Кравченко
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Анна Щербакова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка Анна Щербакова рассказала о своих ощущениях от победы на Олимпиаде. Она призналась, что завоевав золото, она почувствовала опустошение, добавив, что долго восстанавливалась и не понимала, что происходит.

«Я столкнулась с обратной историей — выиграв, ловишь какое-то опустошение. Настолько ты все свои ресурсы потратил, что вот уже нет сил ни порадоваться, ни погрустить, ни пережить какие-то эмоции., — призналась Щербакова в интервью YouTube-каналу «Золотое яблоко».

Щербакова тренируется под руководством Тутберидзе с ноября 2013 года. Она является олимпийской чемпионкой 2022 года в одиночном катании, чемпионкой мира (2021) и Европы (2022), победительницей командного чемпионата мира (2021) и трехкратной чемпионкой России (2019, 2020, 2021).

Олимпиада
Анна Щербакова
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