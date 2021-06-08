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Плющенко с сыном Сашей приехали на мотоциклах на тренировку

10:08
Евгений Плющенко с сыном Александром. Фото Instagram
Евгений Плющенко с сыном Александром. Фото Instagram
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко в своем Instagram опубликовал видео с сыном.

В ролике показано, как спортсмен и его восьмилетний сын Саша приехали на тренировку на мотоциклах.

«Приехали на тренировку на таком транспорте», — подписал Плющенко видео.

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