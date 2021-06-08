Плющенко с сыном Сашей приехали на мотоциклах на тренировку

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко в своем Instagram опубликовал видео с сыном.

В ролике показано, как спортсмен и его восьмилетний сын Саша приехали на тренировку на мотоциклах.

«Приехали на тренировку на таком транспорте», — подписал Плющенко видео.