Плющенко с сыном Сашей приехали на мотоциклах на тренировку
10:08
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко в своем Instagram опубликовал видео с сыном.
В ролике показано, как спортсмен и его восьмилетний сын Саша приехали на тренировку на мотоциклах.
«Приехали на тренировку на таком транспорте», — подписал Плющенко видео.
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