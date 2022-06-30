Тарасова готова обсудить с фигуристами России тему перехода в другие сборные

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова рассказала, что хочет обсудить с российскими фигуристками вопрос перехода в другие сборные.

Ранее сообщалось, что российская пара Диана Дэвис и Глеб Смолкин могут перейти в сборную США.

«Если сейчас раскручивать тему перехода Смолкина и Дэвис, то фигуристы, которые раньше не рассматривали такую же возможность, задумаются над тем, чтобы год не сидеть без дела. Сейчас у меня нет ни малейшего представления, что действительно происходит, я просто рассуждаю, но на следующей неделе я поеду в Новогорск, где хотела бы провести собрание с нашими фигуристами, высказать свое мнение по этому поводу», — цитирует Тарасову ТАСС.

1 марта Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение отстранить российских и белорусских спортсменов от всех соревнований под эгидой организации.