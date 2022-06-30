«Еще чуть-чуть бокса». Загитова показала новые фото с тренировки

Алина Загитова показала новые фотографии с тренировки по боксу

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова в своем Telegram-канале показала новые фото. Фигуристка выложила снимки с боксерской тренировки.

«Еще чуть-чуть бокса», — подписала она фото.

Ранее Загитова приняла участие в боксерском шоу-спарринге с двукратным олимпийским чемпионом в весовой категории до 67 кг Олегом Саитовым.