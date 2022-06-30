«Еще чуть-чуть бокса». Загитова показала новые фото с тренировки
Алина Загитова показала новые фотографии с тренировки по боксу
Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова в своем Telegram-канале показала новые фото. Фигуристка выложила снимки с боксерской тренировки.
«Еще чуть-чуть бокса», — подписала она фото.
Ранее Загитова приняла участие в боксерском шоу-спарринге с двукратным олимпийским чемпионом в весовой категории до 67 кг Олегом Саитовым.
Загитова — чемпионка личного турнира и серебряный призер командного турнира Игр в Пхенчхане, чемпионка мира (2019) и Европы (2018).
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