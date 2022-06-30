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Сегодня, 13:48

Доронина: «Сложно прогнозировать новый уход Трусовой от Тутберидзе»

Доронина ценила будущее Александры Трусовой в фигурном катании
Виктория Кравченко
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Двукратная чемпионка России в одиночном катании Ксения Доронина рассказала, что думает о перспективах российской фигуристки Александры Трусовой.

— Готова ли Трусова в следующем сезоне выиграть свой первый взрослый титул?

— Думаю, что смогла бы. Все шансы у нее для этого есть, арсеналом всех прыжков она владеет. Тут уже кто как соберется и справится с нервами. Все старо как мир!

— Кого из соперниц ей стоит больше опасаться: Щербакову или Валиеву?

— Все девочки соревнуются на высочайшем уровне, поэтому их спарринг втроем так и будет продолжаться. Кто будет чище и сильнее выступать, тот и выиграет.

— Если Трусова останется без золота на чемпионате России, возможен ли ее новый уход от Тутберидзе?

— В голову к спортсмену не залезешь. Мы помним, что был сложный олимпийский сезон, когда она рассчитывала, также как и остальные, на золотую медаль. У любого спортсмена все равно идут какие-то психологические надломы и процессы. Она же уже уходила, возвращалась, — цитирует Доронину «Спорт День за Днем». — Сложно как-то прогнозировать такие вещи. Мне кажется это такой, кулуарный вопрос, происходящий между тренером и спортсменом.

На Олимпиаде в Пекине Трусова заняла второе место по сумме двух программ, набрав 251,73 балла. Анна Щербакова стала чемпионкой Олимпийских игр (255,95).

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/doronina-slozhno-prognozirovat-novyy-ukhod-trusovoy-ot-tutberidze
Александра Трусова
Этери Тутберидзе
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