Тарасова: «Аплодисменты зрителей станут дополнительным источником силы для Костомарова»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мнением о том, что Роман Костомаров примет участие в шоу «Письма любви» в Сочи.

Костомаров будет участвовать во всех шоу Ильи Авербуха «Письма любви», которые пройдут в Сочи до 30 августа.

«Его возвращение в шоу — это нормально, он возвращается на свою работу, и это очень важно. А аплодисменты зрителей будут для него источником дополнительной силы. Все люди, причем не только в нашей стране, болели, плакали, все переживали за него, а сейчас все аплодируют ему за его силу, мощь и характер. За то, что он встал», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

10 января Костомарова госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза 46-летнему фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей.