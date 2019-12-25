Тараканова пропустит чемпионат России

Анастасия Тараканова на своей странице в Instagram объявила, что пропустит чемпионат России. Турнир пройдет в Красноярске с 24 по 29 декабря.

«Дорогие мои болельщики, очень жаль, что не смогу принять участие на чемпионате России. Я получила небольшую травму, тренер решил меня поберечь. Теперь все силы буду вкладывать, чтобы быстро восстановиться и подготовиться к первенству и Кубку России. Спасибо за поддержку», — написала Тараканова.