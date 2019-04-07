Сыну Плющенко запретили выступать под музыку Майкла Джексона в Европе и Азии

Супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Яна Рудковская рассказала, что их шестилетнему сыну Александру запретили выступать с ледовой программой под музыку Майкла Джексона в Европе и Азии.

Такая рекомендация была дана в связи с выходом в январе 2019 года скандального фильма "Покидая Неверленд", в котором легендарного музыканта обвиняют в педофилии. Картина основана на воспоминаниях Уэйда Робсона и Джеймса Сэйфчака, со слов которых Джексон, якобы, склонял их к интиму.

– В связи со скандальным фильмом о Майкле Джексоне только в России разрешили катать Саше на соревнованиях эту программу, а на шоу за границей, пишут, что нежелательно , причем не только Европа,но и Азия, которая его так любила. Но тем не менее. Я не хочу верить в этот бред. Мой муж катал одну из Олимпийских программ под Майкла. Я очень надеюсь, что Майкла оправдают. Фильм не смотрела, в показания не верю, но тем не менее: 15.04 2018 Саша катает на " Кубке Плющенко" – заключительный раз эту программу на соревнованиях! – написала Рудковская в своем Инстаграме.

Ранее Плющенко заявлял, что видит в сыне профессионального спортсмена.

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