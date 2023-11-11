Сын Плющенко отреагировал на предложение перейти к Тутберидзе

10-летний сын Евгения Плющенко Александр прокомментировал переходы спортсменов в фигурном катании.

Отвечая на вопрос «СЭ», он рассказал о реакции на потенциальное предложение Тутберидзе перейти к ней в школу.

— Как вообще можно кого-то перекупить, переманить? Это как-то глупо. Он же сам перейдет, если захочет, — ответил Плющенко-младший.

— Ну, к тебе подойдет Этери Георгиевна Тутберидзе и предложит хорошие условия, какая будет реакция?

— Промолчу.

В субботу, 11 ноября Александр Плющенко установил личный рекорд, набрав 72,10 балла на «Битве школ» в Москве.