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Сегодня, 15:43

Сын Плющенко отреагировал на предложение перейти к Тутберидзе

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Александр Плющенко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

10-летний сын Евгения Плющенко Александр прокомментировал переходы спортсменов в фигурном катании.

Отвечая на вопрос «СЭ», он рассказал о реакции на потенциальное предложение Тутберидзе перейти к ней в школу.

— Как вообще можно кого-то перекупить, переманить? Это как-то глупо. Он же сам перейдет, если захочет, — ответил Плющенко-младший.

— Ну, к тебе подойдет Этери Георгиевна Тутберидзе и предложит хорошие условия, какая будет реакция?

— Промолчу.

В субботу, 11 ноября Александр Плющенко установил личный рекорд, набрав 72,10 балла на «Битве школ» в Москве.

Фигурное катание
Александр Плющенко (Гном Гномыч)
Евгений Плющенко
Этери Тутберидзе
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