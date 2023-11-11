Плющенко предложил провести клубный турнир по фигурному катанию среди взрослых

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко предложил ввести клубные турниры среди взрослых фигуристов.

«В мое время было очень много соревнований, но таких, как «Битва школ», не было. Если честно, лет пять назад мы встречались и обсуждали с Антоном Викторовичем Абдурахмановым (Нынешний президент Федерации фигурного катания Москвы. – Прим. «СЭ») эту историю, и я озвучил, что стоит сделать клубные соревнования. Они появились. Кто-то прислушивается и делает такие вещи. Мне кажется, это здорово.

Я бы сделал такие турниры и по взрослым. Это было бы круто. Думаю, мы к этому придем. Соревнований у нас все равно достаточно мало, мы не выезжаем на международные старты. В силу этого внутри страны надо развивать такие турниры – неважно даже, когда мы поедем за рубеж – чтобы школы, клубы соревновались. Сейчас много и частных, и государственных школ, они развиваются, много классных спортсменов, новых тренеров появляется», – сказал Плющенко.

«Битва школ» – клубный турнир для московских школ среди юношей и юниоров.