Сын Плющенко установил рекорд на «Битве школ» в Москве

Сын Евгения Плющенко Александр успешно выступил на третьем этапе «Битвы школ» в Москве — клубном турнире по фигурному катанию среди столичных академий.

10-летний фигурист представлял «Ангелы Плющенко».

Александр показал несколько тройных и двойных прыжков и обошелся без падений. За программу Плющенко, которого также называют Гном Гномычем, получил 72,10 балла — это его новый личный рекорд. Предыдущее достижение он превысил на 10 баллов.

Александра лично выводил на старт его отец.