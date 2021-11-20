Степанова и Букин заняли третье место на этапе «Гран-при» во Франции
Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин заняли третье место в соревновании танцоров на этапе «Гран-при» во Франции.
За произвольный танец пара получила 120,40 балла. По сумме выступлений россияне набрали 200,29 балла.
Первое место заняли французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон. За ритм-танец и произвольную программу они набрали 221,25 балла.
На второй позиции завершили этап Пайпер Гиллес и Поль Пуарье из Канады — 203,16.
Еще одна российская пара Аннабель Морозов и Андрей Багин набрала в сумме 172,32 балла и заняла шестое место.
Фигурное катание
Гренобль (Франция)
«Гран-при»
Internationaux de France
Танцы
Произвольный танец
1. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) — 132,17
2. Пайпер Джиллз/Поль Пуарье (Канада) — 121,81
3. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) — 120,40
4. Евгения Лопарева/Жоффри Бриссо (Франция) — 106,71
5. Юулия Турккила/Маттиас Верслуйс (Финляндия) — 106,40
6. Эллисон Рид/Саулюс Амбрулевичюс (Литва) — 105,40
7. Кристина Каррейра/Энтони Пономаренко (США) — 105,17
8. Аннабель Морозов/Андрей Багин (Россия) — 103,87
9. Дженнифер Янсе ван Ренсбург/Бенжамин Штеффан (Германия) — 96,95
10. Лоисья Деможо/Тео ле Мерсье (Франция) — 92,66
Итог
1. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) — 221,25
2. Пайпер Джиллз/Поль Пуарье (Канада) — 203,16
3. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) — 200,29
4. Евгения Лопарева/Жоффри Бриссо (Франция) — 175,94
5. Кристина Каррейра/Энтони Пономаренко (США) — 175,91
6. Аннабель Морозов/Андрей Багин (Россия) — 172,32
7. Юулия Турккила/Маттиас Верслуйс (Финляндия) — 171,02
8. Эллисон Рид/Саулюс Амбрулевичюс (Литва) — 169,83
9. Лоисья Деможо/Тео ле Мерсье (Франция) — 156,61
10. Дженнифер Янсе ван Ренсбург/Бенжамин Штеффан (Германия) — 154,09
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