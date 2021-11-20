Степанова и Букин заняли третье место на этапе «Гран-при» во Франции

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин заняли третье место в соревновании танцоров на этапе «Гран-при» во Франции.

За произвольный танец пара получила 120,40 балла. По сумме выступлений россияне набрали 200,29 балла.

Первое место заняли французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон. За ритм-танец и произвольную программу они набрали 221,25 балла.

На второй позиции завершили этап Пайпер Гиллес и Поль Пуарье из Канады — 203,16.

Еще одна российская пара Аннабель Морозов и Андрей Багин набрала в сумме 172,32 балла и заняла шестое место.

Фигурное катание

Гренобль (Франция)

«Гран-при»

Internationaux de France

Танцы

Произвольный танец

1. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) — 132,17

2. Пайпер Джиллз/Поль Пуарье (Канада) — 121,81

3. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) — 120,40

4. Евгения Лопарева/Жоффри Бриссо (Франция) — 106,71

5. Юулия Турккила/Маттиас Верслуйс (Финляндия) — 106,40

6. Эллисон Рид/Саулюс Амбрулевичюс (Литва) — 105,40

7. Кристина Каррейра/Энтони Пономаренко (США) — 105,17

8. Аннабель Морозов/Андрей Багин (Россия) — 103,87

9. Дженнифер Янсе ван Ренсбург/Бенжамин Штеффан (Германия) — 96,95

10. Лоисья Деможо/Тео ле Мерсье (Франция) — 92,66

Итог

1. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) — 221,25

2. Пайпер Джиллз/Поль Пуарье (Канада) — 203,16

3. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) — 200,29

4. Евгения Лопарева/Жоффри Бриссо (Франция) — 175,94

5. Кристина Каррейра/Энтони Пономаренко (США) — 175,91

6. Аннабель Морозов/Андрей Багин (Россия) — 172,32

7. Юулия Турккила/Маттиас Верслуйс (Финляндия) — 171,02

8. Эллисон Рид/Саулюс Амбрулевичюс (Литва) — 169,83

9. Лоисья Деможо/Тео ле Мерсье (Франция) — 156,61

10. Дженнифер Янсе ван Ренсбург/Бенжамин Штеффан (Германия) — 154,09