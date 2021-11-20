Ягудин: «Искренне желаю, чтобы наши парни посматривали выступления девушек и понимали, что такое борьба»

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин прокомментировал ошибки российских фигуристок Анны Щербаковой и Алены Косторной на пятом «Гран-при» во Франции.

«В падении Щербаковой все просто. Это сорванный прыжок, но никакая не ошибка, просто проскочила нога, — цитирует Ягудина «Чемпионат». — Я сказал в эфире, что это круто, когда после неожиданного и неудачного падения, человек идет и делает четверной флип. Аня не раз демонстрировала не на словах, а на деле, что она настоящий боец. На разминке я видел, что она очень легко его выполняет. Также, у Щербаковой все хорошо с лутцом. Ничего такого не произошло, просто случайность. Все остальное на высшем уровне.

Алена вроде бы сказала, что она пошла специально делать двойной в короткой программе. Что касается произвольной, когда я вижу падение, могу сразу сказать: есть у нее какой-то элемент или его нет. У Косторной тройной аксель есть. Это видно. К сожалению, падение, но нужно делать больше прокатов. Специально посмотрел повтор, Алена чуть-чуть пошла в пролет, а не наверх. Если бы не такое отталкивание, аксель был бы сделан».

Ягудин также сказал, что Вакаба Хигучи не будет соперницей российским фигуристкам.

«Мы очень гордимся нашими девушками. Искренне желаю, чтобы наши мальчики посматривали их выступления. Чтобы они понимали, что такое борьба. Что касается Хигучи, если она будет кататься в такой же манере и все её элементы докручены — она будет не грозной соперницей, но все же соперницей для наших девушек», — добавил он.

На «Гран-при Франции» Щербакова за короткую и произвольную набрала 229,69 балла и выиграла турнир. Косторная по сумме выступлении набрала 221,85 балла и заняла второе место. Японка Вакаба Хигучи стала третьей (204,91 балла).