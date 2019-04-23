Степанова и Букин хотят дальнейшего сотрудничества с Юдашкиным

Российский дуэт Александра Степанова и Иван Букин рассказали в интервью ФФКР о том, хотели бы продолжить сотрудничество с известным модельером Валентином Юдашкиным. В сезоне-2018/2019 он стал дизайнером костюмов фигуристов для ритм-танца.

Букин: – Мы бы очень хотели продолжить сотрудничество с Юдашкиным, но пока конкретного ответа не услышали. Самое классное, что он не настаивает на том, что он выбрал – он всегда советуется, предлагает свое, спрашивает, чего хотим мы. И наши костюмы все вместе собираем как конструктор.

Степанова: – И он хочет, и мы, но у него очень плотный график. Если у него будет возможность и время, будет потрясающе. С ним безумно интересно и приятно работать. Он отвечает взаимностью, ему точно так же интересно, как и нам. Подкупает, что к тебе относятся очень внимательно. Хотя это человек великий, человек моды.

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