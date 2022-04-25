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25 апреля, 16:01

Финляндия подала заявку на проведение этапа «Гран-при» по фигурному катанию

Иван Шитик
Корреспондент
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Фигурное катание.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Федерация фигурного катания Финляндии подала заявку на проведение этапа «Гран-при» в Хельсинки, сообщает в Twitter журналист Джек Галлахер.

Сегодня, 25 апреля, ISU на пресс-конференции принял решение отменить российский этап серии «Гран-при» по фигурному катанию сезона-2022/23 из-за ситуации на Украине. Турнир должен был пройти в ноябре 2022 года.

В прошедшем сезоне этапы серии проводились в США, Канаде, Италии, России, Франции и Японии.

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