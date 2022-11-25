Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Р§Рњ 2022
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 12:20

Стало известно место проведения боя Бузовой и Загитовой

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Алина Загитова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Промоутер Владимир Хрюнов рассказал, где пройдет поединок между певицей Ольгой Бузовой и фигуристкой Алиной Загитовой.

«Пока идут переговоры и нет никаких фактов, которые можно разглашать. Идет кропотливая работа. Мы забронировали арену в Москве на 9 марта Moscow Musical. По поводу продажи билетов я пока ничего не могу сказать. Закончим переговоры, думаю, в ближайшую неделю все решится», — цитирует Хрюнова Legalbet.

Алина Загитова объявила о приостановке карьеры в декабре 2019 года. В настоящий момент она является одной из ведущих телешоу «Ледниковый период». О завершении карьеры Загитова официально не объявляла.

Источник: https://legalbet.ru/news/stalo-izvestno-mesto-provedeniya-boya-mezhdu-zagitovoj/
Алина Загитова
Ольга Бузова
4
1
Читайте также
Трехэтажный особняк, личное ранчо и сын от миллионера: как сейчас живет Мария Шарапова
Суарес уже не тот, Сон Хын Мин пока не в форме. Еще одна нулевая ничья на чемпионате мира
В Кремле ответили на вопрос о сроках послания Путина Федеральному собранию
Источник в Киеве рассказал о реальной обстановке в городе
Система ПВО сработала на севере Крыма
Что происходит с историческими объектами в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шевченко: «У Авербуха всегда очень свежий взгляд, он дает рекомендации в технике исполнения и самой программе»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости