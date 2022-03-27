Стал известен порядок выступлений девушек в решающей части Кубка Первого канала

В субботу вечером прошла жеребьевка произвольных программ на Кубке Первого канала.

По ее итогам стали известны стартовые номера девушек-одиночниц:

1. Аделия Петросян («Красная машина»)

2. Камила Валиева («Время первых»)

3. Софья Самоделкина («Красная машина»)

4. Елизавета Туктамышева («Время первых»)

5. Анна Щербакова («Красная машина»)

6. Майя Хромых («Время первых»)

Произвольные программы начнутся с выступлений танцоров в 17.00 по московскому времени.