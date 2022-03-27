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Сегодня, 01:11

Стал известен порядок выступлений девушек в решающей части Кубка Первого канала

Анастасия Плетнева
Корреспондент
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В субботу вечером прошла жеребьевка произвольных программ на Кубке Первого канала.

По ее итогам стали известны стартовые номера девушек-одиночниц:

1. Аделия Петросян («Красная машина»)

2. Камила Валиева («Время первых»)

3. Софья Самоделкина («Красная машина»)

4. Елизавета Туктамышева («Время первых»)

5. Анна Щербакова («Красная машина»)

6. Майя Хромых («Время первых»)

Произвольные программы начнутся с выступлений танцоров в 17.00 по московскому времени.

Аделия Петросян
Анна Щербакова
Елизавета Туктамышева
Камила Валиева
Майя Хромых
Софья Самоделкина
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