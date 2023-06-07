Совет ISU обсудит вопрос допуска россиян на турниры

Член исполкома Международного союза конькобежцев Александр Кибалко заявил, что совет ISU, скорее всего, обсудит вопрос допуска российских спортсменов на турниры.

«Как избранный от России год назад член совета, я буду на заседании в Будапеште в качестве одного из шести представителей конькобежного спорта и шорт-трека. Вопрос о допуске россиян, скорее всего, станет одним из пунктов повестки», — приводит ТАСС слова Кибалко.

Заседание совета ISU состоится с 9 по 11 июня.

В марте 2022 года Международный союз конькобежцев отстранил российских и белорусских спортсменов от турниров под эгидой организации. Весной 2023 года исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал международным спортивным федерациям допускать спортсменов из России и Белоруссии, не поддерживающих СВО, к соревнованиям в нейтральном статусе.