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Сегодня, 21:38

Загитова показала дачное фото с лопатой: олимпийская чемпионка вскопала грядки

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Алина Загитова на даче.
Фото канал Алины Загитовой, Telegram

Олимпийская чемпионка-2018 по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала новый пост в своем Telegram-канале.

21-летняя российская спортсменка показала фото и видео с дачного участка в Ижевске. На нескольких снимках Загитова позирует с лопатой в огороде рядом с грядками.

«Дачный вайб», — написала спортсменка.

«Алина может все, даже грядки копать!» — отреагировал один из подписчиков.

Загитова также является чемпионкой Европы-2018 и чемпионкой мира-2019.

Фигурное катание
Алина Загитова
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