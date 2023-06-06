Загитова показала дачное фото с лопатой: олимпийская чемпионка вскопала грядки

Олимпийская чемпионка-2018 по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала новый пост в своем Telegram-канале.

21-летняя российская спортсменка показала фото и видео с дачного участка в Ижевске. На нескольких снимках Загитова позирует с лопатой в огороде рядом с грядками.

«Дачный вайб», — написала спортсменка.

«Алина может все, даже грядки копать!» — отреагировал один из подписчиков.

Загитова также является чемпионкой Европы-2018 и чемпионкой мира-2019.