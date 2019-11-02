Сотскова не собирается заканчивать карьеру

Россиянка Мария Сотскова заявила, что не намерена завершать карьеру, несмотря на неважный результат на этапе «Гран-при» во Франции.

На турнире в Гренобле 19-летняя фигуристка по итогам обеих программ набрала 144,89 балла, допустив в прокатах ряд грубых ошибок и, скорее всего, займет последнее место.

— Пока не знаю, где будет следующий старт, — приводит РИА «Новости» слова Сотсковой. — Приеду домой, много есть над чем подумать, что разобрать. Какие конкретные ошибки я допустила в подготовке, в работе. Тренировочный процесс я не будут приостанавливать, а вот насчет выступлений пока не могу ничего сказать. Вообще, у меня должен быть проход на чемпионат России, но на данный момент не знаю, где будут стартовать. Еще есть время. Будем работать над собой, над эмоциональным и физическим состоянием. Но могу сказать, что я люблю свое дело и заканчивать не собираюсь.

Я рада, что у меня есть возможность выступать, кататься, что у меня есть люди, которые меня поддерживают. В целом все хорошо, все идет так, как должно идти. Сегодня я как никогда почувствовала поддержку зрителей. Все кричали, было много флагов. Мне, конечно, к такому не привыкать, но почему-то сегодня я ощутила это так остро.