Сотскова не подала апелляцию в CAS на решение о своей десятилетней дисквалификации

Спортивный арбитражный суд (CAS) не получал апелляции от российской фигуристки Марии Сотсковой, которая была дисквалифицирована на десять лет за нарушение антидопинговых правил. Срок подачи заявления истек 25 марта.

«CAS не получал апелляции от госпожи Сотсковой», - заявил сотрудник пресс-службы суда.

3 марта федерация фигурного катания на коньках России на официальном сайте сообщила, что фигуристка Мария Сотскова, закончившая карьеру в июле 2020 года, получила дисквалификацию сроком на 10 лет. Фигуристки признали виновной в подделке медицинского документа, который объяснял наличие запрещенного вещества в ее организме.

Сообщалось, что фигуристка сдала положительный допинг-тест на фуросемид, а после предоставила поддельную справку.

Начало дисквалификации — с 6 апреля 2020 года, дата окончания — 5 апреля 2030 года.