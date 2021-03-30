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Путин поздравил Синицину и Кацалапова с победой на чемпионате мира

13:19
Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Президент России Владимир Путин поздравил российских фигуристов Викторию Синицину и Никиту Кацалапова с победой в танцах на льду на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме.

«Поздравляю вас с «золотом» чемпионата мира-2021 по фигурному катанию в Стокгольме.

Вы победили заслуженно, уверенно, ярко. Продемонстрировали блестящее мастерство и слаженность исполнения, покорив и судей, и многочисленных поклонников фигурного катания. Такие триумфальные выступления созидают спортивную славу нашей страны. Молодцы!  Желаю вам новых успехов, благополучия и удачи», - приводит слова Путина в телеграмме на сайте Кремля.

Действующие чемпионы Европы Виктория Синицина и Никита Кацалапов 27 марта одержали победу в танцах на льду на чемпионате мира по фигурному катанию  в Стокгольме. Они набрали по сумме двух программ 221,17 балла.

Дополнительная информация:

http://www.kremlin.ru/events/president/letters/65250

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