Фигуристка и тренер Аделина Сотникова в видеоблоге «СЭ» ответила на комментарии пользователей Instagram о возможном соперничестве с командой Алины Загитовой на следующем Кубке Первого канала. На командном турнире этого года Сотникова была судьей.

— Прочитала у себя в комментариях, что на Кубке Первого канала надо было делать капитанами двух олимпийских чемпионок, Алину Загитову и меня. Это хорошая идея для следующего турнира! — заявила Сотникова. — Если мне вдруг предложат, я с удовольствием соглашусь. Кубок получился интересным, за ним реально следила вся страна.

Меня пригласили стать судьей на прыжковом турнире, и это был необычный опыт. Я всегда поддерживала наших спортсменов, а тут пришлось их судить. Конечно, это было сложно. С одной стороны, не хочется никого обидеть, с другой — хочется делать все честно, чтобы люди понимали, кто что сделал и где ошибки.

В будущем я, наверное, не готова становиться судьей. Я лояльно отношусь, с любовью к человеку. Не хочется, чтобы его надежды терялись из-за того, что Сотникова поставила «ноль». (Смеется.)