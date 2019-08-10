Сотникова пробует себя в парном катании и уже выучила выброс. Видео

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова, катаясь в паре с Алексеем Рогоновым, выполнила двойной выброс в ходе шоу Татьяны Навки "Руслан и Людмила".

Рогонов, поделившийся видео в своем Instagram, сообщил, что они с Сотниковой также разучивают верхние поддержки и тодес.

Фигуристка также является четырехкратной чемпионкой России (2009, 2011, 2012, 2014) и двукратной вице-чемпионкой Европы (2013, 2014). В последний раз выступала в официальных соревнованиях в сезоне 2015/16, однако о завершении карьеры официально не объявляла.