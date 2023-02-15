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Сегодня, 00:40

Состояние госпитализированного Костомарова резко ухудшилось

Ана Горшкова
Корреспондент
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Роман Костомаров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Роману Костомарову стало хуже после операции по ампутации кисти.

Как сообщает РЕН ТВ, он полностью подключен ко всем дыхательным аппаратам — ИВЛ и ЭКМО — и до утра будет на них. В левом легком у него выявили большой участок фиброза.

14 февраля сообщалось, что госпитализированному Костомарову ампутировали несколько пальцев на обеих руках.

7 февраля сообщалось, что Костомарову ампутировали обе стопы. Он остается в больнице с 10 января 2023 года. Первоначальным диагнозом была пневмония, но последующие осложнения привели к многочисленным хирургическим вмешательствам.

Роман Костомаров. Костомарову ампутировали кисти рук или пальцы? Мама фигуриста опровергает тревожные новости

Источник: РЕН ТВ
Фигурное катание
Роман Костомаров
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