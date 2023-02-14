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Сегодня, 10:42

Mash: госпитализированному фигуристу Костомарову ампутировали несколько пальцев на обеих руках

Виталий Косик
Корреспондент
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Роман Костомаров.
Фото Global Look Press

Госпитализированному фигуристу Роману Костомарову ампутировали несколько пальцев на обеих руках, сообщает Telegram-канал Mash.

Информация о том, что фигуристу ампутировали обе кисти, — фейк.

По информации источника, врачи смогли остановить заражение и спасли конечности олимпийскому чемпиону. На данный момент фигурист находится в сознании. Врачи регулярно следят за пациентом и делают ему перевязки.

Также сообщается, что его состояние продолжают поддерживать с помощью подачи кислорода через специальную трубку в гортани.

Костомаров попал в реанимацию с тяжелой пневмонией 10 января. Он длительное время находился в медикаментозной коме. Врачам удалось спасти спортсмена, но он столкнулся с многочисленными осложнениями на фоне болезни.

45-летний Костомаров является победителем Олимпийских игр 2006 года в Турине в дуэте с Татьяной Навкой. Также фигуристы являются двукратными чемпионами мира и трехкратными чемпионами Европы.

Источник: https://t.me/breakingmash/41850
Фигурное катание
Роман Костомаров
Здоровье
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Олимпийскому чемпиону Роману Костомарову ампутировали кисти рук
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