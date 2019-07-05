Соловьев рассказал, когда стоит ждать их выступлений с Ильиных

Российский фигурист Дмитрий Соловьев в какой стадии находится их подготовка с олимпийской чемпионкой-2014 в командных соревнованиях Еленой Ильиных к совместным выступлениям.

– Лена сказала, что не готова. Мы планировали обсудить все это после Нового года, но было очень много шоу, тяжело жутко, тем более что и Ленка болела, и я болел, и в таком состоянии мы катали по три шоу в день, – рассказал в интервью "РИА "Новости" Соловьев. – Спали по два-три часа в сутки, и это было изматывающе. Видимо, Лена и начала в себе сомневаться.

Отчасти я ее понимаю: у них с Юлей Липницкой своя школа, с которой они много ездят, есть интересный совместный проект с Сергеем Полуниным, то есть уже образовалась некая жизненная определенность. А в фигурном катании эта определенность потихонечку уходит.

Лена сказала: "Хочу". Но тут же добавила, что не уверена. Но стопроцентного "нет" тоже не дала. Сейчас она занята со своей школой, я же согласился поехать в Крым на шоу к Илье Авербуху. Точка невозврата? Начало нынешнего сезона. Потом уже будет поздно делать какие-то шаги.

Напомним, что Соловьев выступал в дуэте с Екатериной Бобровой, с которой завоевал серебро Пхенчхана-2018 в командных соревнованиях. Ильиных выступала в паре с Русланом Жиганшиным. Фигуристка пропустила два последних сезона.

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