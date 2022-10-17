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Соловьев: «Если дороги будут открыты на международный уровень, то можно задуматься о возвращении в спорт»

Дмитрий Барулев
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Олимпийский чемпион-2014 по фигурному катанию в танцах на льду Дмитрий Соловьев ответил на вопрос о возможном возвращении в спорт.

— Вы говорили, что допускаете возвращение в профессиональный спорт. Какова ваша позиция сейчас?

— Если дороги будут открыты на международный уровень, то можно снова задуматься. Сейчас вопрос вообще не стоит. Потому что на российском уровне кататься любому спортсмену, который почувствовал вкус чемпионатов Европы и мира, а также Олимпийских игр, совершенно не то. Тем более, что есть, чем заниматься помимо проектов и шоу. Есть, где развиваться. Поэтому сейчас этот вопрос уже не стоит, — сказал Соловьев.

Фигурное катание
Дмитрий Соловьев
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