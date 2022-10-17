Татьяна Тарасова присутствует на съемках «Ледникового периода»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова присутствует на съемках третьего выпуска телешоу «Ледниковой период» — 2022. 75-летняя российская специалистка сидит в жюри.

Ранее стартовал новый сезон шоу Первого канала «Ледниковой период» — 2022. Первые выпуски прошли без неизменного председателя жюри предыдущих сезонов — Татьяны Тарасовой. Перед съемками первых выпусков она заболела и не смогла приехать на запись программы в Лужники. Возглавила судейскую бригаду еще один известнейший тренер по фигурному катанию Елена Чайковская.

Все участники нового сезона «Ледникового периода» уже принимали в нем участие. Поэтому шоу имеет второе название «Снова вместе».

К паре традиционных ведущих программы олимпийским чемпионам Алексею Ягудину и Алине Загитовой добавилась победительница Игр в Пекине Анна Щербакова.