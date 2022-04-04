Евгения Медведева намекнула на новую фотосессию

Двукратная серебряная призерка олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева опубликовала новый пост в своем Telegram-канале. 22-летняя российская спортсменка показала подписчикам обрезанное фото с ее новой фотосессии.

На кадре виден человек в бежевой шапке и голова Медведевой. В комментариях пользователи считают, что это намек на новый фотосет.

Ранее фигуристка попала на обложку для журнала Maxim. Она снялась в откровенной фотосессии в купальнике и топлес.

Евгения Медведева также является двукратной чемпионкой мира (2016, 2017). Она дважды выигрывала чемпионат Европы (2016, 2017).