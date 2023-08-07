Смолкин рассказал о влиянии событий 24 февраля на решение сменить гражданство

Российский фигурист Глеб Смолкин, в межсезонье сменивший спортивное гражданство на грузинское, в интервью «СЭ» рассказал, что не стал бы переходить в другую сборную, если бы не военная операция на Украине и последовавшие санкции.

— Если бы не 24 февраля, жизнь бы сложилась по-другому — и в вопросе смены гражданства, и остальном?

— Конечно. До 24 февраля мы буквально только вернулись с Олимпийских игр, где представляли Россию и, как и многие, не могли предположить, что жизнь так сильно поменяется. Думаю, что у большинства людей жизнь отныне разделилась на «До» и «После», — рассказал Смолкин.

Полностью интервью с Дэвис и Смолкиным читайте на сайте «СЭ»