Свищев о словах Смолкина про компенсации за смену гражданств: «Свои деньги все легко считают. А деньги государства забывают посчитать»

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова фигуриста Глеба Смолкина о возможном введении закона о выплате компенсаций за смену спортивного гражданства.

«Свои деньги все легко считают. А деньги государства забывают посчитать. Я не уверен, что этот закон будет принят, мы с коллегами сейчас общаемся. Вопрос в том, сколько государство тратит денег. Это тоже надо считать. Это деньги налогоплательщиков. Стоит отметить, что не у всех дети ходят в спортивные школы. У налогоплательщиков возникают вопросы, почему они должны были финансировать Глеба Смолкина, который уехал за границу и будет выступать за сборную Грузии», — сказал Свищев «СЭ».

7 августа танцоры Диана Дэвис и Глеб Смолкин, ранее представлявшие Россию, а сейчас выступающие за Грузию, в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказали о вопросе денежной компенсации при смене сборной.