СМИ: Загитову могут оштрафовать за езду без прав

Олимпийская чемпионка-2018 в женском одиночном катании Алина Загитова может получить штраф за вождение без прав и не пристегнутый ремень безопасности, сообщает "Комсомольская правда".

По информации СМИ, материалы о нарушении направлены в Ленинский район Ижевска .

– Сотрудники Госавтоинспекции по данному факту проводят проверку в рамках статьи 12.7. КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством), по результатам которой будет принято процессуальное решение в рамках действующего законодательства, – приводит слова пресс-службы МВД по Удмуртии "Комсомольская правда".

17-летняя Загитова также является чемпионкой Европы-2018 и чемпионкой мира-2019.

Загитова управляет автомобилем