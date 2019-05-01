Олимпийская чемпионка-2018 в женском одиночном катании Алина Загитова поделилась новым роликом в сториз своего Инстаграма. На нем 16-летняя спортсменка сидит за рулем автомобиля и двигается по сельской местности.

Пользователи обратили внимание, что Загитова не пристегнута ремнем безопасности. Вдобавок по правилам управлять автомобилем можно с 18 лет. После 16 лет юный водитель может сесть за руль только в том случае, если проходит обучение и его сопровождает инструктор.

Загитова является олимпийской чемпионкой-2018, чемпионкой Европы-2018, а также чемпионкой мира-2019. Она тренируется под руководством Этери Тутберидзе.

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