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Фигурное катание

Сегодня, 20:28

Слуцкая прокомментировала предложение ввести новый возрастной ценз в фигурном катании

Иван Шитик
Корреспондент

Двукратный призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая высказалась о завершении соревнований среди одиночниц на Играх в Пекине.

«Дети в спорте: за или против? Друзья, своим высказыванием я разочарую многих. На своем опыте ответственно заявляю. Психика человека не выдерживает подобные ситуации ни в 15 лет, ни в 23 года.

Посмотрите на то, что происходило с нашими девушками на этой Олимпиаде, и на такую же меня в 23 года — ровно 20 лет назад. Олимпиада, спорт — это жестокое испытание для любой психики, и изменение возрастного ценза не поможет спортсменам не срываться и проще воспринимать такую несправедливость.

И прошу вас, друзья, не пишите мне про неподобающее поведение на соревнованиях! Пока вы сами не окажетесь в подобной ситуации — не поймете", — написала Слуцкая в Instagram.

Во время выступления в произвольной программе Камила Валиева дважды упала и заняла четвертое место. Золото выиграла Анна Щербакова, серебро — еще одна россиянка Александра Трусова, а бронзу — японка Каори Сакамото.

Ирина Слуцкая
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