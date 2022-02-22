Хореограф Соля поставил новую программу для Туктамышевой

Хореограф Адам Соля поставил новую программу российской фигуристке Елизавете Туктамышевой. Он сообщил об этом в Instagram.

«Дорогая Лиза, спасибо за веселое и продуктивное время, проведенное вместе, и мое сердце благодарно за возможность снова поработать с тобой через несколько лет и создать для тебя волшебную программу.

Эта программа что-то совсем другое, новое, и она идеально ложится на твое тело и на твои эмоции. Всегда очень приятно работать с такими прекрасными талантливыми спортсменами, как ты, удивительная связь нашего разума-сердца-души делает нашу работу очень плодотворной.

Я не могу дождаться, чтобы увидеть тебя на соревнованиях с нашим новым творением, с нетерпением жду, когда ты будешь сиять!» - говорится в посте.

Соля уже работал с Туктамышевой. Он поставил для нее короткую и произвольные программы в сезоне-2017/18.