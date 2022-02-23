Анна Щербакова подарила Софье Акатьевой Бин Дунь Дуня
Софья Акатьева выложила в Instagram фото с подарком от Щербаковой
Российская фигуристка Софья Акатьева опубликовала фото в Instagram с олимпийской чемпионкой Анной Щербаковой.
«С олимпийской чемпионкой. Анюта, спасибо за Бин Дунь Дуня. Я так о нем мечтала», — написала Акатьева.
Панда Бин Дунь Дунь является официальным талисманом Олимпиады-2022 в Пекине.
Щербакова завоевала золото в одиночном женском катании на Играх-2022. Серебряным призером стала Александра Трусова, бронза у японки Каори Сакамото. Камила Валиева заняла четвертое место.
Сборная России в медальном зачете Олимпиады в Пекине стала девятой — 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых наград.
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