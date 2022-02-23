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Сегодня, 15:19

Анна Щербакова подарила Софье Акатьевой Бин Дунь Дуня

Софья Акатьева выложила в Instagram фото с подарком от Щербаковой
Анна Горшкова
Корреспондент
Софья Акатьева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка Софья Акатьева опубликовала фото в Instagram с олимпийской чемпионкой Анной Щербаковой.

«С олимпийской чемпионкой. Анюта, спасибо за Бин Дунь Дуня. Я так о нем мечтала», — написала Акатьева.

Панда Бин Дунь Дунь является официальным талисманом Олимпиады-2022 в Пекине.

Щербакова завоевала золото в одиночном женском катании на Играх-2022. Серебряным призером стала Александра Трусова, бронза у японки Каори Сакамото. Камила Валиева заняла четвертое место.

Сборная России в медальном зачете Олимпиады в Пекине стала девятой — 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых наград.

Фигурное катание
Олимпиада
Анна Щербакова
Софья Акатьева
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