Слуцкая показала, как первой в России прыгнула прыжок с поднятой рукой. Помните, как это было?

Двукратный призер Олимпийских игр в женском одиночном катании Ирина Слуцкая опубликовала в своем Instagram видео, на котором запечатлено исполнение прыжка с поднятой рукой в 1997 году.

— А вы знали, что я была первой в России, кто сделал это? — написала Слуцкая. — Друзья, сегодня я решила немного с вами пооткровенничать, поностальгировать и поделиться одной забавной и поучительной историей из своего личного жизненного опыта.

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Это произошло в 1997 году, в самом расцвете моей спортивной карьеры. Тогда я готовилась к очередному новому сезону...И тут моему тренеру, Громовой Жанне Федоровне, пришла невероятная идея! Она сказала мне: «?Ира, а давай попробуем сделать прыжок с рукой вверх, как Брайан Бойтано!»

Ох, видели бы вы моё лицо в тот момент. До этого момента никто из российских фигуристов этого не делал! Да и иностранных (кроме Бойтано) тоже. Поначалу я даже не могла представить, что это возможно. Однако, в случае успеха, мы обе знали, это точно будет суперэффектно! Так, в принципе, все и произошло.

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Ну а дальше, как в пословице говорится: глаза боятся, а руки делают (в данном случае рука! Училась, пробовала, и все вышло! Оказалось, ничего сложного в этом и не было.

Думаю, многие захотят узнать, почему же я не продолжила выполнять другие прыжки с поднятой рукой? Ответ простой и немого печальный: к сожалению, в то время каждое усложнение должно было поднимать оценку...должно, но...

В каждое свое движение я вкладывала все силы и старалась усложнить любой элемент, чтобы получить наивысшую оценку. Все элементы делала с шагов, выполняла самые сложные дорожки на одной ноге и даже вращение бильман с двух ног. А тут еще эта рука, на которую никто не обращал ни капли внимания.

Даже в этом я стала первооткрывательницей! (сам велосипед не изобретала, но одной из первых покататься успела) Как вам мой прыжок?