Skate Canada: порядок выхода на лед мужчин в короткой программе

В ночь с пятницы на субботу, с 29 на 30 октября, в Ванкувере начнется второй этап серии «Гран-при» по фигурному катанию Skate Canada.

В первый соревновательный день мужчины представят короткие программы.

Начало — в 00.35 по московскому времени (30 октября). Следить за выступлениями спортсменов в прямом эфире можно на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Конрад Орзел (Канада)

2. Сота Ямамото (Япония)

3. Роман Садовский (Канада)

4. Макар Игнатов (Россия) — 1.01

5. Томоки Хиваташи (США)

6. Кейдзи Танака (Япония)

Вторая разминка

7. Евгений Семененко (Россия) — 1.28

8. Александр Самарин (Россия) — 1.34

9. Морис Квителашвили (Грузия)

10. Киган Мессинг (Канада)

11. Джейсон Браун (США)

12. Нэтан Чен (США)