Skate Canada: порядок выхода на лед мужчин в короткой программе
17:55
В ночь с пятницы на субботу, с 29 на 30 октября, в Ванкувере начнется второй этап серии «Гран-при» по фигурному катанию Skate Canada.
В первый соревновательный день мужчины представят короткие программы.
Начало — в 00.35 по московскому времени (30 октября). Следить за выступлениями спортсменов в прямом эфире можно на сайте Первого канала.
Первая разминка
1. Конрад Орзел (Канада)
2. Сота Ямамото (Япония)
3. Роман Садовский (Канада)
4. Макар Игнатов (Россия) — 1.01
5. Томоки Хиваташи (США)
6. Кейдзи Танака (Япония)
Вторая разминка
7. Евгений Семененко (Россия) — 1.28
8. Александр Самарин (Россия) — 1.34
9. Морис Квителашвили (Грузия)
10. Киган Мессинг (Канада)
11. Джейсон Браун (США)
12. Нэтан Чен (США)
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