Синицина рассказала о значении олимпийской медали для российских спортсменов

Российская фигуристка Виктория Синицина поблагодарила президента России Владимира Путина за поддержку фигурного катания.

«Я хочу поблагодарить вас за поддержку нашего спорта, фигуристов. Олимпиада в Пекине была очень непростая из-за множества ограничений. Но самое главное, что мы вернулись домой с медалями, это было очень важно для нас. На протяжении всего времени подготовки и соревнований для нас было сделано все возможное, мы очень благодарны вам, спасибо большое!» — приводит слова Синициной ТАСС.

На Олимпиаде в Пекине сборная России завоевала золотую медаль в командном турнире фигуристов. В мужском одиночном катании команду представлял Марк Кондратюк, в женском — Камила Валиева, в соревнованиях спортивных пар — Анастасия Мишина и Александр Галлямов, танцевальных дуэтов — Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

На Олимпийских играх в Пекине в женском одиночном катании победила россиянка Анна Щербакова, второе место заняла ее соотечественница Александра Трусова.

В парном катании на турнире серебро выиграли Евгения Тарасова/Владимир Морозов, а бронзу — Анастасия Мишина/Александр Галлямов. В танцах на льду серебро выиграла пара из России Синицина/Кацалапов.